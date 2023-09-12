Бюджетники и члены семей СВО Вологодчины смогут посетить театры и филармонию бесплатно

В Вологодской области со следующей недели стартует показ бесплатных спектаклей и концертов для работников бюджетной сферы в рамках программы «Культурный вторник». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Программа реализуется Вологодским драматическим театром, вологодским Театром для детей и молодежи и Вологодской областной филармонией имени Валерия Гаврилина.

Всего до конца года пройдет восемь мероприятий. С программой выступлений «Культурного вторника» вологжане могут ознакомиться на портале «Культура в Вологодской области».

Благодаря действию программы бесплатно посетить концерты и спектакли могут работники сфер образования, медицины, социальной защиты, культуры, а также участники специальной военной операции и их семьи.

Раньше спектакли и концерты проходили на стационарных площадках учреждений. В этом сезоне мероприятия пройдут и на сценах Череповца.

Чтобы получить приглашение, работникам бюджетных организаций можно обратиться к руководству своего учреждения или направить коллективную заявку в профильный Департамент.

В первом полугодии 2023 года мероприятия проекта посетили более 6,5 тысячи зрителей, из них более 500 – участники СВО и члены их семей.