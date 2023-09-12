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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:55

12 сентября вологодский губернатор ответит на вопросы граждан в соцсети

Иван Чухнин

Губернатор Олег Кувшинников ответит на вопросы в социальных сетях. Интерактивный проект «Поокаем в сети» реализуется в Вологодской области с 2019 года.

Он заключается в проведении прямых трансляций с участием первого лица региона, его заместителей, начальников департаментов, депутатов госдумы.

Очередной эфир состоится 12 сентября, в 18.00.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников расскажет о главных событиях этой осени и ответит на вопросы вологжан. Трансляция состоится ВКонтакте в официальной группе Вологодчины.

На данный момент там под постом анонса мероприятия жители региона оставляют свои обращения и вопросы.