В Вологде за коммунальные долги у местных жителей изъяли автомобили

В областной столице судебные приставы устроили рейд по должникам. У автолюбителей за неуплату за тепло и воду забрали транспортные средства. Совместные рейдовые мероприятия были проведены с представителями АО «Вологдагортеплосеть» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Должники, имеющие значительные суммы задолженности, лишились своих авто на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщил в ФССП по Вологодской области. . По истечении установленного на обжалование законом срока, имущество должников будет передано на принудительную реализацию. Проверить себя на наличие задолженности можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте Управления www.r35.fssp.gov.ru.