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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 14:12

В Череповце двое пьяных пациентов устроили в больнице дебош

Нетрезвый мужчина поднял руку на медбрата
Евдокия САХАРОВА
Фото: ВОКБ № 2

Фото: ВОКБ № 2

В Череповце в минувшую субботу вечером в ВОКБ № 2 произошло сразу два ЧП. Сначала выпивший мужчина после оказания ему медицинской помощи избил медбрата. Потом нетрезвая дама разбила компьютеры в кабинете дежурной бригады, что замедлило работу отделения.

Охранники медучреждения вызвали полицию и дебоширов задержали. «Подобные ситуации отнимают силы и время персонала, а страдают от этого в первую очередь другие пациенты. Им приходится дольше ждать помощи, порой жизненно необходимой», - отметили в областной клинической больнице № 2.