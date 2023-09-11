В Череповце двое пьяных пациентов устроили в больнице дебош

Фото: ВОКБ № 2

В Череповце в минувшую субботу вечером в ВОКБ № 2 произошло сразу два ЧП. Сначала выпивший мужчина после оказания ему медицинской помощи избил медбрата. Потом нетрезвая дама разбила компьютеры в кабинете дежурной бригады, что замедлило работу отделения.

Охранники медучреждения вызвали полицию и дебоширов задержали. «Подобные ситуации отнимают силы и время персонала, а страдают от этого в первую очередь другие пациенты. Им приходится дольше ждать помощи, порой жизненно необходимой», - отметили в областной клинической больнице № 2.