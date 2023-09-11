На Вологодчине готовятся к отопительному сезону

В Вологодской области полным ходом идет подготовка объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников 11 сентября на оперативном совещании в Правительстве региона.

По заявкам руководителей социальных объектов в случае необходимости надо дать возможность подавать тепло в детсады, школы и больницы ранее установленного срока.

Начало отопительного периода стартует при условии среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

В связи с этим Губернатор поручил главам муниципалитетов Вологодчины обеспечить 100%-ю готовность к началу отопительного сезона. По заявкам руководителей учреждений - обеспечить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы.

Также глава региона поручил при снижении температуры наружного воздуха ниже допустимых значений обеспечить подачу тепловой энергии жилищному фонду многоквартирных и индивидуальных домов.