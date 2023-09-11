Сообразительная череповчанка сдала в ломбард арендованный велосипед

В Череповце женщина провернула хитрую схему. 42-летняя местная жительница взяла в прокате велосипед под залог водительского удостоверения. К назначенному времени череповчанка не вернула транспорт и на звонки не отвечала. Владелец проката обратился в полицию. Сумма ущерба составила 8500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранителям удалось задержать ранее судимую 42-летнюю злоумышленницу. Во время беседы с правоохранителями задержанная призналась в содеянном, пояснив, что весь день каталась на велосипеде, а с наступлением вечера поняла, что денег на оплату у нее нет. Тогда она решила сдать велосипед в ломбард за 3000 рублей. Вырученные деньги потратила на продукты питания и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 2 лет лишения свободы.