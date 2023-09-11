Вологжанка погибла страшной смертью на трассе под Череповцом

На 122-м километре федеральной трассы А-114 в минувшую субботу, 9 сентября, произошло страшное ДТП. В половине одиннадцатого утра

57-летний мужчина, управляя автомашиной «Сузуки Гранд Витара», допустил наезд на стоящее транспортное средство «Киа Рио». От удара «Киа» откинуло на впереди стоящее транспортное средство «Хендай Крета», водитель которого, 63-летняя женщина вышла из машины, чтобы достать знак аварийной остановки. Об этом сообщило областное управление ГИБДД.

Зажатая между двумя машинами вологжанка погибла на месте.