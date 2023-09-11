Череповец возродит исторический шрифт города

Фото: vk.com / Вадим Германов

В Череповце художники восстановили шрифт города, который был разработан в 70-х – 80-х годах для информационных табличек с номерами домов. В 90-е эта практика прекратила своё существование, шрифт был утерян. Восстановлением занималось управление архитектуры Череповца, пришлось заново рисовать каждый символ. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Шрифт в ближайшее время можно будет скачать на официальном сайте Череповца. С марта 2024 года его использование станет обязательным для адресным табличек. Соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства.