В Вологде рецидивист украл велосипед стоимостью 70 тысяч рублей

В Вологде из подъезда дома на Карла Маркса увели велосипед стоимостью в 70 тысяч рублей. Однако правоохранителям удалось оперативно вычислить злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Вологодского района. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Следователи считают, что мужчина зашел в подъезд целенаправленно в поисках велосипедов. Увидев подходящий вариант, он сломал страховочный тросик и забрал чужой транспорт. Мужчина спрятал велосипед у себя дома, но продать его не успел. Велосипед будет в ближайшее время возвращен законному владельцу.

В ходе работы установлена причастность подозреваемого еще к трем аналогичным хищениям, совершенным в Заречной части Вологды. Вечером или ночью мужчина заходил в подъезды и забирал велосипеды. Похищенное сбывал случайным прохожим за 3-5 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.