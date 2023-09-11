В Вологде караоке-бар оштрафовали за продажу алкоголя

В Вологде владельцев караоке-бара «Мулен Руж» оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушения при продаже алкогольной продукции. Срок действия лицензии на алкоголь истек еще в феврале 2022 года, а в ноябре полицеские проверили работу заведения и выявили нарушение. Материалы проверки были переданы в арбитражный суд. Подробности сообщила пресс-служба вологодских судов.

Суд признал общество виновным в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Минимальный размер штрафа для юридического лица за допущенное нарушение составляет 3 000 000 рублей, но поскольку ООО «Голос» является микропредприятием, суд применил положения части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ и снизил штраф до половины минимально установленного.