В Вологодскую область идут холод и дожди

В Вологодской области снова ожидаются дожди и холод. Изменения принесет холодный фронт во второй половине недели.

Холодный фронт, по предварительному прогнозу, уже в четверг днем придет в регион. Начиная с западных районов области, пройдут дожди, а температура воздуха станет ниже. В пятницу фронт будет смещаться на восток.

«В течение пятницы, 15 сентября, холодный атмосферный фронт продолжит смещаться по территории области на восток, в большинстве районов пройдут дожди, усилится ветер. Ветер сменит свое направление на северный и северо-западный. Температура днем снизится до +15 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.