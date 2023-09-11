26-летний череповчанин погиб в зоне СВО при атаке дронов

В Вологодскую область пришла похоронка с зону СВО. Череповчанину было 26 лет. Павел Ашихмин погиб во время атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях глава города Череповца Маргарита Гусева. Месяц назад бойцу исполнилось 26 лет. «Специалист-эксплуатационник административно-хозяйственной части 144 отдельной мотострелковой бригады погиб в результате налета беспилотных летательных аппаратов. Павел служил в армии с 2017 года. Три года - в 79-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского округа. Месяц назад череповчанину исполнилось 26 лет», - сообщает Маргарита Гусева в соцсетях. Глава Череповца выразила соболезнование родителям погибшего бойца – маме Наталье Владимировне и отцу Александру Павловичу, а также всем друзьям и близким Павла.

"Сердце замирает и земля уход из под ног, когда слышишь: "Погиб в ходе специальной операции на Украине…»"- пишет Маргарита Гусева.