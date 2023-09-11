По факту паления вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело

Остров Спас- самый крупный на озере Воже.

Спасатели извлекли из воды тело погибшего при крушении вертолета Robinson, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Вологодской области в Telegram-канале.

"Тело погибшего при крушении вертолёта извлечено из воды. Продолжаются работы по извлечению из озера Воже воздушного судна", - говорится в сообщении.

Крушение вертолета произошло 10 сентября в районе озера Воже Вологодской области. Предварительно прозвучала информация, что вертолет очень низко летел над озером - буквально в паре метров, зацепился лопастями за воду. эта версия подтверждается.

Судно упало в 8 километрах от берега, недалеко от озера Спас.

В кабине вертолета находились три человека. Двое из них доставлены в районную больницу.Называется имя погибшего - Владимир Зарубин, житель Коноши Архангельской области.

Как пишет РЕН ТВ, тело было зажато в вертолете. С ним вместе в вертолете летели 52-летний бывший депутат, предприниматель Сергей Щелок и Тахар Алтыев. Они выжили, их доставили в Вожегодскую центральную районную больницу. Щелок в тяжелом состоянии, у него повреждения груди и ног. У Алтыева - состояние средней тяжести, есть раны головы.

Владельцем вертолета был Щелок, имевший дом отдыха и вертолетную площадку у озера Воже.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело, на место выехал Вологодский транспортный прокурор, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Это не первое паление такого вертолета в Вологодской области. Ранее в катастрофе по Великим Устюгом погиб экс-губернатор Олег Васильев. Судно упало в реку Сухону. Погибших вместе с ним так и не нашли.