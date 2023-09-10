В Череповце на Архангельском мосту "Ниссан" на скорости 170 км/ч врезался в такси

Фото: группа "Вещает Вологда" в ВКонтакте

В ночь на 10 сентября в Череповце произошла страшная авария на Архангельском мосту. В четыре часа утра автомобиль «Ниссан Тирана» разогнался до 170 км/ч и влетел в попутную машину такси «Рено Логан», которая ехала со скоростью около 60 км/ч. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

К счастью, в такси был только водитель. В больнице оказался 38-летний водитель Ниссана с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра. 50-летнему водителю такси диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом ребер.

Водитель «Ниссана» не был даже пристегнут. Его кровь проверят на содержание алкоголя.