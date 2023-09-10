Архангельский предприниматель погиб при крушении частного вертолета под Кирилловом

В Вологодской области обнаружено тело пассажира, погибшего при крушении вертолета Robinson. Ранее он был объявлен пропавшим без вести. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Погибшим оказался предприниматель Владимир Зарубин, который приехал отдохнуть в областной центр из поселка Коноша Архангельской области.

Спасатели отметили, что тело мужчины было зажато среди обломков упавшей в озеро машины. Это осложнило поиски.

Двое других пассажиров Тахар Алтыев и Сергей Щелок с различными травмами доставлены в больницу. Вертолет принадлежал последнему. Предварительно, именно он находился за штурвалом.