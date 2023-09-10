Под Кирилловом разбился частный вертолет: один человек пропал

В Кирилловском округе возле острова Спас 10 сентября в озеро Воже рухнул частный вертолет Робинсон. Двое человек госпитализированы с ушибами и переломами. Один человек пропал без вести. На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС. Все обстоятельства крушения вертолета уточняются.

Сотрудники Ярославского отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения при управлении воздушным судном".

Одной из возможных причин крушения может быть низкое снижение вертолета над водой. Предполагается, что при развороте вертолет задел лопастями воду.