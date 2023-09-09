Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 20:36

16-17 сентября пройдет фестиваль «Воинская слава Белозерья»

Вологжан и гостей региона приглашают посетить Белозерский кремль
Евдокия САХАРОВА

На выходные 16 и 17 сентября на территории Белозерского кремля запланирован межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Воинская слава Белозерья». Он пройдет в Белозерске уже в третий раз. Об этом сообщает издание «Культура в Вологодской области».

На мероприятии ожидаются турниры реконструкторов, ремесленные мастер-классы, ярмарка, харчевня, кузница, потешное ристалище. Желающие могут попробовать себя в стрельбе из лука.

Посетители мероприятия познакомятся со средневековым бытом северных славян и скандинавских народов, попробуют кинуть копье, примерить на себя доспехи средневековых воинов.

Представление дополнят выступления фолк-групп из Вологды и Санкт-Петербурга