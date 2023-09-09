16-17 сентября пройдет фестиваль «Воинская слава Белозерья»

На выходные 16 и 17 сентября на территории Белозерского кремля запланирован межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Воинская слава Белозерья». Он пройдет в Белозерске уже в третий раз. Об этом сообщает издание «Культура в Вологодской области».

На мероприятии ожидаются турниры реконструкторов, ремесленные мастер-классы, ярмарка, харчевня, кузница, потешное ристалище. Желающие могут попробовать себя в стрельбе из лука.

Посетители мероприятия познакомятся со средневековым бытом северных славян и скандинавских народов, попробуют кинуть копье, примерить на себя доспехи средневековых воинов.

Представление дополнят выступления фолк-групп из Вологды и Санкт-Петербурга