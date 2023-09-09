В Вологде состоялось торжественное открытие выставки картин Ильи Репина

В Вологде 9 сентября в здании Вологодской областной картинной галереи на ул. Мира, 34 прошло открытие выставки «Илья Репин. Из собрания Государственного Русского музея».

В экспозиции представлены как известные работы художника, так и произведения, редко появлявшиеся в экспозициях. Среди них – «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны», один из вариантов легендарной картины Репина «Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года», иллюстрации литературных произведений писателей Льва Толстого и Всеволода Гаршина, исторические и бытовые зарисовки.

Произведения Ильи Репина прибыли в Вологду в рамках Соглашения о сотрудничестве между Департаментом культуры Вологодской области, Вологодской областной картинной галереей и Государственным Русским музеем.

«Государственный Русский музей» в 1950-е годы, по сути, сформировал базовую коллекцию Вологодской областной картинной галереи, передав в ее фонды 850 произведений. Выставка «Илья Репин. Из собрания Государственного Русского музея» - первый этап реализации этого соглашения. Открыть первую выставку работами Репина для нас большая честь и радость. Большую поддержку в реализации проекта нам оказало Правительство области», - заявила на презентации экспозиции директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева.

Выставка (6+) будет открыта до 12 ноября.