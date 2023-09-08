В перевернувшемся автомобиле в Вологодской области сгорел человек

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В Вологодской области в автомобиле сгорел человек. Смертельная авария случилась накануне на трассе Вологда-Медвежьегорск. Как выяснилось, 38-летний мужчина погиб - он не смог выбраться из перевернувшегося авто, который загорелся.

Авария произошла накануне днем на 115-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск.

По информации ГИБДД, водитель автомобиля "Лада Ларгус" уснул за рулем. Машина выехала с проезжей части, задела барьер, вылетела в кювет и там загорелась.

Автомобиль выгорел полностью. Из нее не смог выбраться пассажир, сообщили в региональном Управлении МВД.