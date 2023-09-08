В Краснодарском крае пропал житель Вологодской области

Родственники разместили фото пропавшего.

В Краснодарском крае пропал вологжанин. Родственники просят всмотреться в фотографию - возможно, его кто-то встречал. Последний раз мужчину видели на железнодорожном вокзале в Краснодаре.

«Пропал человек, отец! Кулешов Вячеслав Михайлович, 1969 года рождения. Пропал с вокзала «Краснодар-1». На данный момент место нахождения неизвестно», — такое сообщение появилось в группе «Сокольские сплетни».

Там же даются приметы пропавшего: невысокого роста 160 – 165 сантиметров, худощавое телосложение, усы. Особая примета - под правым глазом красный капилляр большого размера, приметен и говор : делает акцент на гласные в разговоре (больше на «а»).