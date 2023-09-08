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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:58

В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

При выполнении боевого задания погиб Дмитрий Кононов
Иван Чухнин
Дмитрий Кононов погиб в зоне СВО.

Дмитрий Кононов погиб в зоне СВО.

В Вологодскую область пришла похоронка - ходе СВО погиб житель Верховажского округа. Об этом сообщил глава Верховажского района Александр Дубов. "1 сентября 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, гвардии рядовой - КОНОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ", - сообщается странице главы округа в соцсети.

Александр Дубов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.