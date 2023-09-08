В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

Дмитрий Кононов погиб в зоне СВО.

В Вологодскую область пришла похоронка - ходе СВО погиб житель Верховажского округа. Об этом сообщил глава Верховажского района Александр Дубов. "1 сентября 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, гвардии рядовой - КОНОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ", - сообщается странице главы округа в соцсети.

Александр Дубов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.