В Череповце запретили парковаться возле главного храма на кольце

Знаки, запрещающие остановку, установили на кольце в начале Советского проспекта в Череповце. Обычно здесь автовладельцы бросали машины и шли в церковь. На невозможность здесь развернуться жаловались водители 12-метровых автобусов маршрута № 4. При этом установка запрещающих остановку знаков здесь необязательна: при кольцевом движении и так нельзя останавливаться ближе, чем в пяти метрах от пересечения проезжих частей, говорят ПДД. Сейчас знаки будут дополнительным напоминанием о том, что парковаться здесь запрещено, сообщили в мэр Вадим Германов. Парковаться можно рядом с Соборной горкой - у ЧГУ и рядом с обновленной набережной. Автолюбителям, которых и новые знаки не смутят, грозит встреча с ДПС и с эвакуаторами.