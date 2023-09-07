В вологодском дворе 34-летний мужчина застрелил из пистолета одного и ранил второго

Фото: оружие убийства. СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде задержали мужчину, который пьяным открыл стрельбу. 34-летний мужчина, подозреваемый в том, что застрелил одного человека и ранил другого, находится в руках полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.

ЧП случилось в ночь на 6 сентября. Пьяный вологжанин находился во дворе своего дома на улице Герцена и вступил в конфликт с двумя незнакомцами 47-ми и 24 лет. Войдя в раж он сбегал к себе в квартиру, взял пистолет, вернулся во двор и несколько раз выстрелил. Ранение одного было смертельным, он скончался на месте. Другой, раненым сумел добраться до своего дома, получить медицинскую помощь. Он госпитализирован.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Он допрошен. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Как сообщает СУ СК РФ, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.