Пять деревень под Вологдой исчезли из реестра

В Вологодской области исчезли пять деревень. Деревни Кудрино, Муравьёво, Обухово, Поповка и Прокунино упразднены и исключены из учётных данных Вологодского округа. Постановление об этом приняло правительство региона. Напомним, ранее были ликвидированы три деревни в Бабушкинском округе - в них никто не живёт. Однако в Вологодском округе все оказалось иначе.

Как выяснилось, эти деревеньки влились в микрорайоны близлежащих населённых пунктов.

Кудрино отныне включено в состав посёлка Непотягово, Муравьёво – в состав деревни Фофанцево, Обухово – в состав посёлка Дубровское, Поповка - села Марьинское, Прокунино – влилось в посёлок Ермаково.

Зачем это нужно? Благодаря такому объединению жители пяти бывших деревень получили возможность участвовать в программе социальной догазификации. Дело в том, что ранее в эту программу ни Кудрино, ни Муравьёво, ни остальные члены пятёрки по ряду причин не попали. Теперь же, будучи в составе более крупных населённых пунктов, уже являющихся её участниками, они тоже могут подключиться к газу.

Так пояснила газета Вологодского округа «Маяк».