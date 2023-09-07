К вологжанину, ведущему телеграм-каналы, пришли с обыском

Силовики пришли к вологжанину, который вел телеграм- каналы. В них он разместил призывы. Об этом сообщает портал НьюсВо со ссылкой ЗАКС.РУ.

Был проведен обыск. Речь идет о жителе Вологды Игоре Щенкове. Возбуждено уголовное дело по факту призывов к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Силовики считают Щенкова администратором местных Telegram-каналов "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн". Аудитория первого из них насчитывает 355 подписчиков, второй канал читают 88 человек. Мужчина не задержан, но его попросили "самостоятельно прийти для объяснения в ФСБ".