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НовостиОбщество6 сентября 2023 20:45

В Вологде у Старого рынка изменится движение транспорта

Проезжая часть будет расширена
Евдокия САХАРОВА

В Вологде у дома №6 по Торговой площади в районе Старого рынка идет расширение проезжей части. Светофор и пешеходный переход перенесут. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства Леонид Степанов. Такое решение приняли совместно с ГИБДД на совещании по вопросу снижения аварийности на улично-дорожной сети.

«Эти работы являются корректировками в схему движения на съезде с Октябрьского моста, которая была внедрена осенью 2022 года. Мы добавляем на участке Торговой площади дополнительную полосу для выполнения левого поворота на пр. Победы при движении со стороны Октябрьского моста. Это позволит увеличить пропускную способность данного участка, обеспечить безопасность дорожного движения. В итоге на Торговой площади вместо имеющихся сейчас четырех полос для движения будет организовано пять: 3 полосы – со стороны Октябрьского моста и 2 полосы – со стороны пр. Победы», – рассказал Леонид Степанов.

В зону проведения работ попал светофор у остановки «Центр». Пока его отключили, а пешеходный переход действует как нерегулируемый в соответствии с дорожными знаками. После завершения работ светофор вновь подключат.