В Вологде в конце октября появится памятник художнику Владимиру Корбакову

В Вологде в конце октября установят памятник народному художнику России Владимиру Корбакову. Автором скульптуры стал питерский художник Александр Кондуров. Памятник будет сделан из гранита, бронзы и нержавеющей стали. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Корбаков изображен взлетающим в воздух на 13 воздушных шарах, что отсылает к картине художника «Свободный полет над Вологдой».

«Владимир Корбаков – одно из самых значимых имен в художественной жизни Вологды. Памятник ему в областной столице – городе, столь любимом художником, во благо которого он жил и творил столько лет, непременно должен был появиться. Он будет установлен вслед за памятником нашему выдающемуся писателю Василию Белову, который мы открыли в прошлом году», - отметил первый замгубернатора области Эдуард Зайнак

Средства на изготовление и установку памятника, который появится между зданием Музейно-творческого центра «Дом Корбакова» и зданием Детской музыкальной школы № 4 на улице Октябрьской, выделены из областного бюджета.