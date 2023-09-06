Московского педофила будут судить за приставания к 12-летней вологжанке

В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Московской области. Материалы переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области. Помимо сексуального нападения, мужчина подозревается в серии краж.

Следователи установили, что в сентябре 2022 года в Вологде мужчина напал на 12-летнюю школьницу в одном из городских гаражно-строительных кооперативов. Ребенок сумел вырваться и убежать, сообщив родителям.

После получения оперативной информации и допроса многочисленных свидетелей удалось установить личность подозреваемого. Следователи соединили все дела в одно производство, расследование которого в настоящее время завершено и обвинительное заключение утверждено прокурором.