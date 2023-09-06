Вологодские работодатели, которые не сообщат в военкомат о работниках, получат крупный штраф

Бизнес-омбудсмен Вологодчины Светлана Куликова рассказала, как вести воинский учет в организациях. Об этом сообщил портал NewsVo. За несоблюдение этих требований положены штрафы от тысячи до 400 тысяч рублей.

Руководитель или работник, ответственный за воинский учет, обязан в течение 3 рабочих дней направлять в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете; оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; в двухнедельный срок со дня получения запроса военкомата предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения; в течение 5 дней со дня принятия или увольнения граждан с работы направлять в военкомат сведения об изменениях; не реже 1 раза в год сверять сведения о воинском учете.

В памятке указано, что в соответствии с законами «О воинской обязанности и военной службе» (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ) и О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (пп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ) все организации обязаны вести воинский учет своих работников.

За состояние воинского учета, осуществляемого организациями, отвечают их руководители, а расходы, связанные с ведением воинского учета, производятся за счет средств организации.

Для организации, где меньше 500 человек стоят на учете, нужен один работник по совместительству, от 500 до 2000 - один освобожденный работник, дальше больше. При этом для тех, кто поведет воинский учет, работодатели будут обязаны не только выделить финансы, но и отдельный кабинет с железным шкафом для сохранности документов.

Военные комиссариаты и органы местного самоуправления будут проверять ведение воинского учета в организациях с численностью работающих свыше 500 человек ежегодно, в остальных – не реже одного раза в три года.