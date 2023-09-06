Вологодская область потратит 500 млн рублей на покупку 118 автобусов для районов и округов

В Вологодской области обновят пассажирский транспорт общего пользования за счет специального казначейского кредита, предусмотренного Вологодской области в размере 500 миллионов рублей. Федеральные средства выделят по поручению Президента РФ. Всего закупят 118 автобусов. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Потребность в обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования мы сформировали весной, с учетом заявок от округов и районов она составила 118 единиц транспорта. Источник федерального финансирования известен, это будут специальные казначейские кредиты, которые не потребуют дополнительных инвестиций от муниципалитетов», – отметил Губернатор Олег Кувшинников.

Трехстороннее соглашение о приобретении автобусов заключено с Министерством строительства и Министерством транспорта России 29 августа. Средства, которые поступят в регион, будут распределены по округам и районам согласно заявкам. Автобусы они закупят самостоятельно.