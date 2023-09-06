Представители ООН работают в Вологодской области

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Представители УВКБ ООН посетили пункты временного размещения переселенцев в Вологодской области.

Представители Управления верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединённых Наций прибыли на Вологодчину с рабочим визитом. Цель приезда – мониторинг условий проживания переселенцев из Украины и Донбасса.

В нашем регионе два пункта временного размещения: в Череповце и в Вологде.

"Наша задача - побеседовать с теми, кто проживает в пунктах временного размещения, узнать об их проблемах, постараться выработать какие-то пути решения. И вот в формате такого знакомства наши коллеги из УВКБ ООН провели рабочую встречу вместе с нами", - рассказал председатель Вологодского регионального отделения Российского Красного Креста Игорь Трофимов.

В Череповце после знакомства с переселенцами делегаты оценили условия их проживания. Сотрудники Российского Красного Креста вручили жителям ПВР продуктовые наборы. Также семьи переселенцев, в которых есть школьники начальных классов, получили от РКК рюкзаки с учебными принадлежностями.

Делегация побывала в пункте временного размещения, который находится в Вологде. Там также состоялась беседа с переселенцами, осмотр условий их проживания и вручение продуктовых наборов от Вологодского регионального отделения Российского Красного Креста. Жители ПВР смогли задать представителям УВКБ ООН все интересующие их вопросы, озвучить свои проблемы. Визит представителей Управления верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединённых Наций продолжится встречей с переселенцами, проживающими в Вологде вне пункта временного размещения.

Добавим, Российский Красный Крест оказывает приехавшим из Украины и Донбасса финансовую помощь в виде многоцелевых выплат, адресную гуманитарную помощь в виде продуктов, канцтоваров, одежды, также психосоциальную поддержку.