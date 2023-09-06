Многодетная вологжанка, попавшая в ДТП в Адыгее, умерла в больнице

В Республике Адыгея скончалась преподаватель из Вологодской области, которая с мужем и пятью детьми 20 августа попала в ДТП. Муж-водитель погиб на месте, а за жизнь женщины две недели боролись врачи.

ДТП случилось 20 августа на автодороге А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Семья на авто возвращалась с отдыха на море.

42-летний вологжанин столкнулся с остановившимся на светофоре легковым автомобилем. Иномарку с вологжанами отбросило на соседнюю полосу, где находился грузовик.

Глава семьи, водитель автомобиля, погиб на месте до приезда скорой. 39-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована. В салоне находилось пятеро детей от 1,5 года до 12 лет.

Двое из них не пострадали в аварии и были помещены в краевой социально-реабилитационном центр. Трое других находились в больнице вместе с матерью. У одного мальчика - перелом челюсти, он был госпитализирован в отделение травматологии. Двух младших разместили в инфекционном отделении. Вологодские врачи были готовы задействовать санавиацию и доставить женщину в областную больницу. Но медики Краснодарского края сообщили, что на месте имеется все необходимое. Женщина находилась в стабильно тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ. Спустя две недели пришло сообщение, что она умерла.

Губернатор области Олег Кувшинников выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Он поручил доставить тело на родину из Республики Адыгея за счет средств областного бюджета. Все дети в ближайшее время в сопровождении психолога будут доставлены в Череповец, на родину матери.

Известно, что многодетная семья жила в Череповце, но Татьяна Погодина в 2020 году стала победительницей федеральной программы «Земский учитель» и переехала в верховажье. Татьяна Погодина работала в местной школе учителем технологии.