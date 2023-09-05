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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:27

Мэр Череповца напомнил о 400 камерах, которые следят за порядком в городе

Служба безопасности готова мгновенно вызвать силовиков
Иван Чухнин
Дети тоже находятся под присмотром. Стоп-кадр.

Дети тоже находятся под присмотром. Стоп-кадр.

Более 400 камер системы «Безопасный город» фиксирую, что творится в Череповце. Про это напомнил мэр города - разместив видел "прогулки школьников по капоту «копейки» на Красноармейской площади". Мэр предупреждает: не совершайте необдуманных поступков. С большой долей вероятности они не останутся незамеченным и повлекут за собой неприятные последствия.

По его словам, камеры начали размещать по всей стране с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Для запуска «Безопасного города» Череповцу выделили средства из федерального бюджета на установку первых 50 камер. С тех пор число их увеличилось до 400. Они установлены в местах массового скопления горожан, а также "пож колпаком" находятся важные или притягательные для вандалов объекты.

В минувшем году в городе начала работу служба контроля безопасности. Операторы круглосуточно наблюдают за обстановкой в городе. В любых непонятных случаях тут же вызывают наряд полиции.