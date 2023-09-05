В Вологодской области за двое суток спасателям стало известно о шести грибниках, заплутавших в лесу

Сразу шесть человек заблудились в вологодских лесах за два дня - 3 и 4 сентября. О потерявшихся стало известно из Череповецкого района, Кирилловского и Великоустюгского округов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

3 сентября под Череповцом в районе острова на реке Кондаша заблудился в лесу 41-летний мужчина. Ему пришлось провести ночь в одиночестве - нашли его местные жители утром следующего дня. К счастью, в медицинской помощи мужчина не нуждается.

4 сентября в Кирилловском округе возле деревни Поздышка заблудились в лесу 51-летний мужчина и 43-летняя женщина. В 12:00 потерявшиеся грибники были найдены спасателями, медицинская помощь не потребовалась.

4 сентября в Великоустюгском округе, в лесу, в районе деревень Чернево и Томашево, заблудились три женщины: 1967, 1957 и 1954 годов рождения. В 17:15 они были найдены спасателями и выведены из чащи. В медицинской помощи женщины не нуждаются.