В Вологодской области подлежат отстрелу более трех тысяч лосей

Охотники за осенний сезон смогут отстрелять 3077 лосей. В этот раз им выдано рекордное количество лицензий.

Сезон охоты на сохатых стартовал в регионе 1 сентября: разрешено добывать только самцов во время гона.

В сентябре сохатые начинают вести себя агрессивно, теряя инстинкты самосохранения. Особенность охоты «на реву» заключается в том, что охотник, имитируя голос лося, способен приманить к себе быка даже с большого расстояния.

Как рассказали в региональном облохотдепартаменте, с 15 сентября охотникам разрешат добывать любых лосей.

«Лимит добычи лося на предстоящий сезон охоты составляет 3077 особей, что является рекордным за последние три десятилетия и составляет 7,1% от численности лося», - также уточнили в департаменте. Сейчас в вологодских лесах обитает свыше 43 000 лосей. Самая большая плотность «лосиного населения» наблюдается в Череповецком и Шекснинском районах, а также Устюженском и Усть-Кубинском округах – от 5 до 6 особей на 1000 га.