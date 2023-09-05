В Вологде 7 сентября прочитают лекцию о живности реки Содемы

Фото отдела природы Вологодского музея

В Вологде 7 сентября в 15:00 на площадке выставки «Малая река большого города», которая работает в отделе природы Вологодского музея-заповедника, стартует лекция «Природа реки Содема – неизвестное об известном». Ее проведет старший преподаватель кафедры биологии и химии Вологодского госуниверситета Андрей Чхобадзе.

Выставка знакомит посетителей с рекой Содемой (Золотухой), которая на протяжении столетий является градоформирующей осью центральной части Вологды.

Андрей Чхобадзе расскажет какие виды рыб жили в Содеме в XVII–XVIII веках и почему их не вернуть назад, даже если очистить реку, какие виды пиявок живут в Содеме и почему их не надо бояться, какие необычные иноземные моллюски появились на берегах Содемы и что произойдет с биоразнообразием, если в долину реки вселится борщевик Сосновского?

Справки по телефону: 8 (8172) 72-99-82.