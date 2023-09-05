Вологжанка оскорбила в соцсети знакомого и поплатилась

В Вожеге осудили местную жительницу за оскорбление знакомого в соцсети. Постановление вступило в законную силу. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В мае вологжанка разместила на своей странице в соцсети запись с оскорблениями, выраженные в неприличной форме, в адрес потерпевшего. Мужчина воспринял её слова как унижение его чести и достоинства и обратился в прокуратуру. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд признал матершинницу виновной и назначил ей штрафа в размере 5000 рублей.