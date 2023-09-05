В Великоустюжском районе загорелся магазин и сгорел дом

От дома остались лишь обугленные стены, пристройка уничтожена огнем. Фото: МЧС.

В Великоустюгском районе горели дом и магазин. В частном дом в поселке Полдарса в половине четвёртого 5 сентября возник пожар. На место были направлены два наряда пожарных. Однако дом с пристройкой сгорели, площадь возгорания составила 78 кв.м. Специалисты рассматривают две возможные причины пожара: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования и неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Ещё один пожар в Велико-Устюгском округе удалось ликвидировать до приезда пожарных. В деревне Щекино произошло возгорание в продовольственном магазине. Очаг находился снаружи строения в нижнем углу одной из стен. Женщина, проживающая в соседнем доме, заметила идущий от стены магазина дым и вызвала пожарных. Вместе с мужем они потушили огонь снаружи, а подоспевшая продавщица сообщила, что внутри магазина горения нет.

Возможная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, либо поджог.