В Вологде музыканты составили партитуру из звуков города

Фото: администрация города Вологды

В Вологде прошел музыкальный концерт экспериментальной лаборатории «Звук Вологды». Пять музыкантов из Вологды, Сочи, Владимира, Череповца и Санкт-Петербурга посетили знаковые места города и записали их звуки. Из этого создали нотную запись многоголосного музыкального произведения. Получившийся эксперимент высоко оценили зрители.

В нее вошли звуки колокола, часового механизма, станков подшипникового завода, мест в районе Каменного моста и строящегося Некрасовского моста, на улице Поэта Романова, у Музея кружева, в Семенково. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Музыканты относят свое итоговое произведение к жанрам пространственной музыки, перформансу и стилю дроун. Саму партитуру предложили передать Вологодскому Музею кружева.

Теперь в планах лаборатории проведение фестиваля экспериментальной музыки, а также создание партитур, характеризующих другие города.