На Вологодчине установят и заменят 3500 уличных фонарей

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области в текущем году планируют установить и заменить 3500 уличных светильников. Об на оперативном совещании в Правительстве области сообщила начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова.

В течение августа от вологжан поступило 170 обращений по поводу некачественного или отсутствующего освещения дорог. Первое место по количеству жалоб заняла Вологда, за ней идут Череповец, Череповецкий район, Сокольский и Белозерский округа.

В регионе продолжается реализация программы губернатора «Светлые улицы Вологодчины», которая стартовала в 2018 году. Также новые фонари устанавливаются в соответствии с решениями градсоветов. Так в текущем году новые светильники появятся в поселках Суда, Вожега, селах Шуйское, Верховажье и в городе Белозерске.