В Вологде на месяц перекроют улицу Бурмагиных из-за строительства Некрасовского моста

В Вологде с 16 сентября по 16 октября перекроют улицу Бурмагиных. Проезд будет возможен только для машин экстренных служб и общественного транспорта.

Для строительства Некрасовского моста необходимо перенести инженерные сети, в том числе газопровод. Возведение моста планируют окончить к ноябрю 2026 года.

«Объем работ большой. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать это при планировании своих поездок», – сказал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Объехать перекрытый участок можно через Лукьяново по следующему маршруту: Бурмагиных – Воровского – проспект Победы – Белозерское шоссе – Залинейная – Клубова – Луначарского – Кувшиновская – Полевая – Ершовская – Ершевский переулок – Слободская – Бурмагиных, уточнили в администрации.