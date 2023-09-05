Под Череповцом на федеральной трассе сгорела скорая помощь

Фото: страница Алексея Плотникова в соцсети ВКонтакте

В минувшую ночь с 4 на 5 сентября на 125-м км федеральной трассы А-114 сгорел автомобиль скорой помощи. Пожар произошел на развязке возле поселка Тоншалово во время движения. Возгорание началось в моторном отсеке. Подробности сообщил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Машина возвращалась с вызова в Череповецком округе. Пациента в салоне не было, только два фельдшера. Водитель успел остановиться и спасти часть оборудования. Люди не пострадали.

Автомобиль полностью выгорел. Для выяснения причин пожара будет проведена экспертиза.

«Отмечу, что автомобиль находится у Череповецкой СМП на условиях аутсорсинга. Вместо него выдан другой автомобиль. Сегодня на линии работает 29 бригад. С октября планируется вывести 30 бригад с учетом трудоустройства молодых специалистов», - поделился информацией в соцсетях Алексей Плотников.