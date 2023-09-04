Генерал-майор Абхазии вручил юной вологжанке медаль за спасение ребенка на пляже

Фото: МЧС Абхазии.

15-летнюю вологжанку Арину Смирнову наградили за спасение мальчика: в конце августа в Пицунде она увидела тонущего девятилетнего школьника из Нижнего Тагила Матвея Паламачука. Как сообщал сайт Юнармии, Алина является командиром юнармейского отряда «Вихрь» и участницей проекта «Юнкор». Учится в 9 классе.

Представители МЧС Республики Абхазия вручили школьнице медаль «За спасение жизни». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазии.

ЧП случилось 26 августа на Черном море. Девочка плавала и заметила, что нырнувший мальчик долго не всплывает. Девушка стала нырять и смогла его вытащить на поверхность. У Матвея мышцы свело судорогами, так что он не мог вынырнуть самостоятельно. Сложно сказать, что было бы если не помощь Арины.

Награду Арине вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазии генерал-майор Тигран Делибалтян. На церемонии награждения он сказал, что вологжанка действовала очень слаженно и четко, поэтому ребенок и был спасен.

Тигран Делибалтян отметил высокие личностные качества девушки, отраженные в тексте приказа главы МЧС Абхазии формулировкой «За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении утопающего человека».