На карантин закрыли деревню Сидорово в Вологодской области

В деревне Сидоровка - карантин. В Усть-Кубинском округе сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасный сорняк – повилику (Cuscuta sp.sp.).

Наличие травы подтвердили исследования тверской лаборатории ФБУ «ВНИИЗЖ». Растение- сорняк опутывает растения, высасывая соки, снижает урожай. С ней сложно бороться - повилика очень живуча, размножается небольшими кусочками стебля. Дачники вручную собирают ее, сушат и сжигают.

После обнаружения этой травы около деревни Сидоровка Усть-Кубинского округа на общей площади 16,38 га установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим.

Сам очаг площадью 4,5 га, а буферная зона - 11,88 га.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, чиком вирусных болезней растений.

В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3-х лет до полной ликвидации карантинного объекта