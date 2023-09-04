Восемь вологодских фермеров получили 31 миллион на развитие своего дела

Более 31 млн рублей получили вологодские фермеры. В 2023 году гранты «Агростартап» на развитие своих хозяйств получили 8 вологжан. Об этом сообщил областной Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Грант «Агростартап» - это первый шаг к развитию собственного дела. Он предоставляется на конкурсной основе и его размер может составлять до 10 миллионов рублей. В регионе активно развивают агротуризм – сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее особенностей. Такое направление может стать стабильным источником дохода для небольших хозяйств. Получателем гранта «Агротуризм» может стать сельскохозяйственный товаропроизводитель, относящийся к категории «малое» или «микропредприятие», зарегистрированный и осуществляющий деятельность на сельской территории Вологодчины. До 3 миллионов рублей можно получить, если на реализацию проекта будет направлено не менее 10% стоимости проекта собственных средств заявителя. До 10 миллионов рублей – если доля собственных средств заявителя будет не менее 25% стоимости проекта.

Например, в 2023 году на реализацию проекта по развитию сельского туризма фермерскому хозяйству Вашкинского округа предоставлен грант «Агротуризм» в общей сумме 10 миллионов рублей, в том числе 7,7 миллиона рублей - за счет федерального бюджета и 2,3 миллиона рублей - за счет областных средств.

Как рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов, на 2024 год на отбор в Минсельхоз России также направлена заявка от Вологодской области.