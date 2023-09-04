Под Кирилловом "УАЗ Патриот" врезался в грузовик и сгорел вместе с ним

Фото: Областной УГИБДД

В минувшую субботу, 2 сентября, около девяти часов вечера на 104-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск произошло серьезное ДТП. Сгорели две машины.

На территории Кирилловского округа автомобиль «УАЗ Патриот» с 60-летним водителем за рулем обгонял трактор и врезался в автомобиль «Даф» под управлением 50-летнего водителя.

От столкновения машины загорелись. Легковушка выгорела полностью, а у фуры повреждены кабина и часть полуприцепа. Водитель и 35-летний пассажир «УАЗа» получили травмы, пассажира медикам пришлось госпитализировать.