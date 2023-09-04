В Вологду привезут выставку работ Ильи Репина

Фото: Вологодская областная картинная галерея

8 сентября в главном здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира, 34 пройдет открытие выставки произведений Ильи Ефимовича Репина. Об этом сообщает портал культуры региона.

Бесценные картины, портреты, рисунки и акварели привезут в Вологду из Государственного Русского музея. Выставка откроется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Департаментом культуры Вологодской области, Вологодской областной картинной галереей и Государственным Русским музеем.

Вологжанам покажут как известные работы художника, так и произведения, редко появлявшиеся в экспозициях. В графике Илья Репин будет представлен иллюстрациями литературных произведений писателей Льва Толстого и Всеволода Гаршина, историческими и бытовыми зарисовками.

Выставка (6+) будет работать в Вологодской областной картинной галерее до 12 ноября.