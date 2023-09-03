Под Чагодой молодая девушка ударила собутыльника ножом в шею

В Чагодощенском округе 27-летняя девушка пришла в гости к знакомому, где они активно начали употреблять алкоголь. Однако застолье для хозяина окончилось в больнице. У собутыльников произошла ссора, в ходе которой гостья вонзила нож оппоненту прямо в шею. Осознав случившееся, она вызвала скорую, которая увезла мужчину в больницу. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.