Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 сентября 2023 18:05

Под Чагодой молодая девушка ударила собутыльника ножом в шею

Мужчину госпитализировали
Евдокия САХАРОВА

В Чагодощенском округе 27-летняя девушка пришла в гости к знакомому, где они активно начали употреблять алкоголь. Однако застолье для хозяина окончилось в больнице. У собутыльников произошла ссора, в ходе которой гостья вонзила нож оппоненту прямо в шею. Осознав случившееся, она вызвала скорую, которая увезла мужчину в больницу. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.