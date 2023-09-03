В Вологде собака с хозяйкой нападает на прохожих

В Вологде местные жители жалуются на агрессивную собаку и ее пассивную хозяйку. Очевидцы написали в группе ВКонтакте «Отбросы Вологды», что у дома № 88 на улице Панкратова живет безответственная собачница.

«Собака постоянно без поводка. Выводит её дама из первого подъезда – сама или её ребёнок, на вид лет одиннадцати. Она просто набрасывается на всех. Вчера на девчонку накинулась лет десяти (та аж залезла на перила подъезда). Сегодня парень попался. Он молодец, ведёт себя правильно, а вот малявки пугаются: кто побежит или руками замашет, и неизвестно, как закончится», — написал аноним.

Вологжанка сообщила, что уже обратилась в полицию. Ждем действий от правоохранительных органов.