В Вологде впервые запустили светомузыкальный фонтан у ЦУМа

Фото со страницы мэра

В Вологде достроили светомузыкальный фонтан около центрального универмага. Его строили почти год. В минувшую субботу систему запустили в первый раз. О радостной новости сообщил мэр города.

«Как гласит мудрость, бесконечно долго можно смотреть на воду. А если это новый светомузыкальный фонтан, то ещё и с удовольствием. Совсем скоро насладиться видом обновленной площади у ЦУМа смогут все вологжане. А пока технический запуск фонтана подтвердил народную мудрость», – рассказал в соцсетях Сергей Воропанов.

В 2022 году были выполнены работы по выносу электрических сетей, переустройству наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. В этом году подрядчик благоустроил площадь, установил сам фонтан, а также малые архитектурные формы, смонтировал освещение и систему видеонаблюдения.

Стоимость объекта обошлась городу в 140 миллионов рублей.